Onderwijs haalt opgelucht adem: ‘Beperkingen zijn begrijpelijk, sluiting echt niet meer’

Het onderwijs reageert verheugd en opgelucht dat er weer fysiek onderwijs mag worden gegeven in plaats van louter online. Daarmee is het hele onderwijs weer open. Voor het mbo geldt wel een maximum van 75 mensen per ruimte en twee keer per week zelftesten. Het basisonderwijs alsook de middelbare scholen en buitenschoolse opvang openden maandag hun deuren al.

Verder adviseert het kabinet om zowel binnen als buiten de collegezaal een mondkapje te dragen. Zelfgemaakte of stoffen mondkapjes worden afgeraden. Wegwerpmondkapjes, en dan vooral de zogeheten ‘type 2' varianten, hebben de voorkeur. Studenten worden aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. Deze zijn gratis te krijgen via de onderwijsinstelling.

,,Goed nieuws dat het onderwijs weer fysiek gegeven kan worden en studenten en docenten elkaar weer regelmatig kunnen treffen op de campus”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. ,,Gezien de stijgende besmettingscijfers gaan we hier zo veilig mogelijk mee om en hebben we alle aandacht voor zorgen die leven onder medewerkers en studenten. Uiteraard houden we daarom stevig vast aan de bekende veiligheidsmaatregelen, zoals goede ventilatie. Ook wordt het gebruik van mondkapjes uitgebreid naar alle situaties waarin geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.”

Voor universiteiten geldt opnieuw een maximale groepsgrootte van 75 personen, zoals dat ook het geval was tussen 13 november en 17 december 2021. Wat nieuw is, is dat er een mondneusmasker moet worden gedragen wanneer het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. In de praktijk zal dit betekenen dat studenten bijna altijd een mondneusmasker zullen dragen, ook wanneer zij in de collegebanken zitten.

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) geven de versoepelingen studenten weer de ademruimte waar zo naar wordt gesnakt, zelfs met mondkapje op. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos noemt het ‘eigenlijk het enige juiste besluit’ dat het onderwijs weer open gaat. ,,Fysiek onderwijs geeft studenten weer de ademruimte waar ze zo gesnakt wordt; zelfs met mondkapje op. De nood voor deze versoepeling is hoog: beperkingen zijn begrijpelijk, een sluiting echt niet meer.”

Noodkreet

Per maandag 17 januari aanstaande kunnen alle mbo-studenten weer naar school. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: ,,Dat is fantastisch nieuws, in de eerste plaats voor de studenten. De afgelopen weken van lockdown zijn echt zwaar geweest, we zijn blij dat het kabinet onze noodkreet van afgelopen week serieus heeft genomen.” Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleitten woensdag in een brandbrief aan de regering voor het openen van het mbo en het hoger onderwijs.

Tekin deelt met het kabinet dat het openen van de scholen naast noodzakelijk ook spannend is. ,,Het aantal besmettingen neemt toe en zal door de opening van het onderwijs ongetwijfeld verder toenemen. Onze zorg blijft dus onverminderd uitgaan naar het creëren van een veilige werk- en leeromgeving voor iedereen. Ik doe dus ook een beroep op alle studenten en medewerkers in het mbo om zich aan de maatregelen te houden. De mondkapjesplicht kan natuurlijk best lastig zijn, maar laten we allemaal ons best doen ons eraan te houden. Voor onze eigen gezondheid en van iedereen om ons heen.”

Begrijpelijke maatregel

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert opgelucht op het nieuws dat studenten weer fysiek onderwijs kunnen volgen. LSVb-voorzitter Ama Boahene: ,,Het vele thuiszitten zorgt voor concentratieproblemen, eenzaamheid en psychische klachten bij studenten. Het is ontzettend goed nieuws dat daar nu een einde aan komt. Nu is het zaak om dit vast te houden en het onderwijs niet opnieuw te sluiten.”

Boahene: ,,Als mondkapjes tijdens de les voor meer veiligheid zorgen, is het een begrijpelijke maatregel. Het is wel belangrijk om in de gaten houden of dit studenten tijdens het onderwijs niet te veel belemmert.”

Zware tijd

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) zei vandaag na de ministerraad al dat de veerkracht van de studenten begint op te raken. Studenten die hij afgelopen week sprak, gaven aan dat hun weerbaarheid een grens heeft bereikt. Vandaag meldde de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie dat het aantal zelfdodingen onder jongeren tot en met 30 jaar met 15 procent is toegenomen.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) meldt dat het een zware tijd is geweest voor mbo-studenten door de sluiting van scholen. JOBmbo is blij dat er nu besloten is om de mbo-scholen weer te openen. ,,Ook de opening van andere sectoren zijn positief voor het mbo. De onmisbare praktijkstages van de studenten kunnen nu ook weer op meer plekken plaatsvinden.” zegt voorzitter Quin Blokzijl van JOBmbo. ,,Het mbo is een sociale ontmoetingsplaats wat niet onderschat moet worden. Studenten verliezen hun motivatie en gaan er mentaal aan onderdoor door weinig sociale contacten te hebben. Het mbo is immers een praktijkgerichte onderwijsvorm, dus online onderwijs is vaak ontoepasselijk. Laten we het onderwijs dit keer alsjeblieft openhouden.”

Laatste sluiting

CNV Onderwijs dringt er op aan dat na de laatste sluiting van het onderwijs nu echt naar de lange termijn wordt gekeken. Voorzitter Daniëlle Woestenberg: ,,De belangrijkste vraag moet zijn; hoe kunnen we het onderwijs veilig openhouden, ook tijdens een crisis als deze. Naast mondmaskers, luchtreiniging en ventilatie, moeten we stilstaan bij wat lock-downs, het gebrek aan stages, uitval van lessen en lerarentekorten betekenen voor de onderwijsinstellingen, professionals, leerlingen en studenten. Het gaat erom dat we nú maatregelen bedenken hoe we met studie- en leervertraging omgaan, hoe we lerarentekorten opvangen en ook hoe we de komende maanden en schooljaren veilig open kunnen blijven.”