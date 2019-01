Onderwijs gaat plat op 15 maart: van basisschool tot universiteit

Extra geld

In het regeerakkoord trok het kabinet anderhalf miljard euro uit voor extra investeringen in het onderwijs, ook kregen de basisschoolleraren loonsverhoging in oktober. Maar de vakbonden waarschuwden al eerder dat de acties daarmee niet voorbij zijn. Het onderwijs is overspannen, volgens de AOb, door hoge verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en studenten. Verheggen: ,,Met het huidige budget kunnen we die verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft. Dat moet echt anders.”