Ondernemer Leo kocht bijna 1 miljoen ‘oude’ Heineken-blikjes: ‘Ik kan hier nog tot oktober mee door’

Marijn de Vries: ‘Veel erger wangedrag meegemaakt, maar in dit geval waren gevolgen immens’

Voormalig wielrenster en wieleranalist Marijn de Vries is nog altijd boos over de gevolgen die het grensoverschrijdende gedrag bij NOS Sport heeft gehad voor haar carrière. Tegelijkertijd heeft ze in haar loopbaan ‘veel erger meegemaakt’, zegt ze in een nieuwe aflevering van de podcast Alles op tafel.