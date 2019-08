Ondernemer die ‘dupe’ was van Halsema's zoon: Het stelde weinig voor

Lekker Makkelijk Leuk dat TikTok, nu hoor ik telkens tien seconden van een liedje

19:21 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Alex vraagt zich af hoe hij moet omgaan met de muziekvoorkeur van zijn kinderen. Hij voelt zich een oude opa als hij vraagt of het wat zachter kan.