Onder de rivieren vieren ze morgen 'elf- elf', maar waarom?

Enthousiast geworden? Op veel plekken waar volgend jaar van 11 tot en met 13 februari carnaval wordt gevierd, wordt morgen ook de elfde van de elfde gevierd. Het feest is op sommige plekken echter een stuk groter en populairder dan op andere plekken. De grootste feesten zijn er in de binnenstad van Den Bosch en op het Vrijthof in Maastricht.



In Maastricht worden tijdens de elfde van de elfde zo'n 15.000 bezoekers verwacht. Geen klein feestje dus. Het programma begint om 11.11 uur en duurt tot 20.00 uur. Er treden diverse artiesten op. Ook op de Oude Markt in Venlo is er feest, zij het een stuk kleiner dan in Maastricht. De Oude Markt wordt door Venlonaren tijdens de elfde van de elfde liefkozend 'de zoepkoel' genoemd, ofwel: de zuipkuil.



Net als in Maastricht worden er ook in Den Bosch duizenden mensen verwacht. Uit eigen stad, maar ook uit de omliggende steden waar 'elf-elf' minder groots gevierd wordt, zoals bijvoorbeeld Eindhoven. Wie in Den Bosch beslagen ten ijs wil komen, kan er goed aan doen het pas uitgekomen boekje Oeteldonk voor beginners aan te schaffen. Inclusief antwoorden op vragen als waarom Bosschenaren allemaal dezelfde sjaal om hebben (zo'n rood-geel-witte) en waarom het uit den boze is om 'Alaaf' te zeggen in de Brabantse hoofdstad. (Doe het niet!)