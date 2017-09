Ondanks strafblad Verklaring Omtrent Gedrag voor Eurlings

De test: kunnen vrouwen op een urinoir?

19 september De rechter deed maandag uitspraak in de zaak tegen Geerte Piening (23), de 'wildplasser' die haar behoefte deed op straat in Amsterdam. Naar eigen zeggen deed ze dit omdat er simpelweg niet genoeg toiletten voor vrouwen zijn. Volgens de rechter had Geerte ook gebruik kunnen maken van een urinoir. Hart van Nederland zette een urinoir in Rotterdam neer om te kijken hoe dat dan eigenlijk in zijn werk gaat.