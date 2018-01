'Onbekende' dode Hoogeveen was goed getrainde Bosnië-veteraan

De ruim een maand geleden dood aangetroffen Marcel Hoogerbrugge (49) uit Hoogeveen blijkt een goed getrainde Bosnië-veteraan te zijn geweest, die de laatste jaren zeer teruggetrokken leefde. Na zijn dood moest de politie noodgedwongen de hulp van het publiek inschakelen omdat er nauwelijks iets bekend was over hem. Hij blijkt met veel geweld om het leven te zijn gebracht.

Het levenloze lichaam van de oud-militair werd op woensdag 20 december 2017 door zijn ouders gevonden in een bovenwoning op een groot industrieterrein aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Naar nu bekend is geworden leefde hij daar eerst met zijn ouders en zus, maar de laatste jaren helemaal alleen en in afzondering. De ouders namen op die woensdagavond zelf het besluit om even bij hun zoon te gaan kijken, omdat ze hem al een paar dagen niet konden bereiken.

Krachttraining

Volgens politiewoordvoerder Anthony Hoogeveen was Hoogerbrugge een Bosnië-veteraan. Hij was ooit werkzaam als luitenant bij het eerste Nederlands-Duitse legerkorps in Münster. Dit korps is bedoeld als snelle reactiemacht van de NAVO bij een crisis ergens in de wereld.

Hoogerbrugge werd in de jaren negentig uitgezonden en nam in 2004 afscheid van Defensie. Hij was al geruime tijd werkloos en leefde van een uitkering. Hoogerbrugge deed aan krachttraining en had geen partner.

De politie heeft nog steeds geen idee hoe de man precies om het leven is gekomen. Er werden geen braaksporen aangetroffen aan zijn woning, waardoor het scenario blijft bestaan dat iemand een sleutel had van zijn woning of door Hoogerbrugge zelf binnen is gelaten. De politie heeft inmiddels bloedsporenonderzoek gedaan in de woning.

De laatste bekende beelden van Marcel Hoogerbrugge zijn van zaterdag 16 december. Op de beelden van een bank is te zien dat hij aan het pinnen is. Volgens de politie was hij een dag later ook nog in leven. Hij is toen in winkelcentrum De Wielewaal geweest en heeft daar rond 16.15 uur boodschappen gedaan bij de Coop-supermarkt.