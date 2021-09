Omwonenden over alarmerend rapport Tata Steel: 'Echt, mensen moeten stoppen met zeuren'

VIDEO RIVM: ‘Stof’ op huizen en speeltui­nen rond Tata Steel zit vol lood en beïnvloedt zelfs IQ kinderen

2 september De hoeveelheden schadelijke stoffen die neerdalen in de omgeving van Tata Steel zijn vele tientallen malen hoger dan in gebieden verder weg van de grote staalfabriek in Wijk aan Zee. Zó erg zelfs, dat bij langdurige blootstelling het IQ van kinderen tot 12 jaar negatief wordt beïnvloed. Dat blijkt uit een tweede gezondheidsonderzoek van het RIVM waarbij op 420 plekken neergedaalde stof is opgeveegd en onderzocht. Buiten én binnen.