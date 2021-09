Omtzigt-bedreiger en corona-activist Danny V. moet toch de cel in

Corona-activist Danny V. is vanochtend door het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep tot vier maanden cel veroordeeld, waarvan de helft voorwaardelijk. V. bedreigde vorig jaar zomer Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op het Plein voor de Tweede Kamer. ,,Ik zal je doodslaan, vieze kankermongool", riep hij.

Danny V. (27) had op 20 augustus 2020 in Den Haag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen en was daarna met een groepje bier gaan drinken op het Plein bij de Tweede Kamer. Daar zagen ze toevallig de toenmalige CDA’er Omtzigt lopen. De activisten herkenden hem en gingen voor hem staan. Het Kamerlid zei meerdere keren zich niet prettig te voelen door de manier waarop hij werd bejegend. Het hield de activisten niet tegen. De confrontatie werd door de activisten zelf gefilmd en online gezet.

‘Verraad'

V. is een bekende corona-activist en was aanwezig bij talloze demonstraties. Op de bewuste dag roept hij naar Omtzigt: ,,Waarom verraad je ons allemaal?” En daarna dat hij hem gaat doodslaan. Hij noemt hem een ‘vuile kankerhond’ en een ‘vieze kankermongool’. Andere mensen uit de groep die Omtzigt belaagde riepen onder meer ‘Deep State’ en ‘Satanisten’. Dat zijn verwijzingen naar bekende complottheorieën.

Limburger V. werd vorig jaar tot een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden veroordeeld. Het Openbaar Ministerie vond die straf te laag en ging daar tegen in beroep, justitie wilde dat V. de vier maanden daadwerkelijk in de cel zou uitzitten. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vanochtend dat V. een celstraf krijgt van vier maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. ,,Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man heeft het hof een iets groter deel van de straf voorwaardelijk opgelegd dan het Openbaar Ministerie vorderde", aldus het Hof.

Volgens het Gerechtshof is er ‘bij de verdachte sprake van een (ernstig) belast verleden op diverse leefgebieden'. ,,De verdachte heeft inmiddels de nodige stappen op het gebied van huisvesting, financiën en (geestelijke) gezondheid gezet om zijn leven weer op te bouwen.”

Spijt

V. zelf was vorig jaar weinig onder de indruk van de rechtszaak tegen hem, hij gebruikte de tekening die een rechtbanktekenaar van hem maakte als profielfoto op social media.

Tijdens de zitting vorig jaar zei hij wel spijt te hebben van wat er is gebeurd. ,,Het was stom en niet zo netjes. Het had niet mogen gebeuren.” Hij stelde dat het onder meer aan de alcohol lag. ,,Ik had al redelijk wat bier gedronken. We hadden eerst gedemonstreerd op de Vijverberg, daar was al van alles misgegaan met de politie.”

Omtzigt stelde zelf in een verklaring dat hij zich erg bedreigd voelde door V. , het Kamerlid was bang dat de man geweld zou gaan gebruiken. De beveiliging van de Tweede Kamer had hem afgeraden naar buiten te gaan omdat het nog onrustig was op het Plein.

Burn-out

Kamerlid Omtzigt raakte eerder dit jaar overspannen en was maandenlang niet in de Tweede Kamer, hij stapte ook uit het CDA. Gisteren maakte hij zijn comeback in het kamergebouw, als Lijst Omtzigt.