OMT wil ook coronatests voor kleuters

Basisscholen vormen een bron van besmettingen die doorspijlen naar ouders en grootouders, melden de medische experts in een nieuw advies dat vandaag online verscheen na overleg afgelopen vrijdag. Daarom zouden alle basisschoolkinderen zich tweemaal per week moeten gaan testen met een antigeensneltest (of zelftest). ‘Aangezien ook in de lagere leeftijdsgroepen besmettingen voorkomen’, aldus het OMT.

De Jonge laat weten dat er naar de mogelijkheid om dit in te voeren moet worden gekeken, maar hij ziet vooral praktische problemen. ,,Het gaat om enorme aantallen testen, die besteld moeten worden en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden.” Om die reden denkt hij dat het op korte termijn niet te regelen is.

Kerstvakantie

Het OMT had het kabinet aangeraden om te kijken of de kerstvakantie misschien een week verlengd zou kunnen worden om het aantal besmettingen op school terug te dringen. Het adviesorgaan wil de kerstvakantie nu een week eerder laten beginnen, om besmettingen naar oudere familieleden tijdens de kerstdagen te voorkomen. Vooral de bovenbouw van het basisonderwijs vormt een ware besmettingsbron. In de groep vanaf 12 jaar speelt dit volgens het OMT veel minder, omdat daar veel kinderen gevaccineerd zijn.

Het risico van een verlengde vakantie is dat de kinderen dan naar de opvang gebracht worden omdat hun ouders gewoon moeten werken, schrijft De Jonge. Dan zou de maatregel niet helpen.

Testplicht voor reizigers

Het OMT adviseert het kabinet verder een invoering van een testplicht voor binnenkomende reizigers uit landen met een hoog risico op een besmettelijke variant van het coronavirus. Vanwege de omikronvariant zijn er recent aanpassingen gedaan in de regels die gelden voor het inreizen in Nederland. ‘Echter, personen die geen interesse hebben in een test kunnen deze test nu afwijzen en zonder getest te zijn, doorreizen in Nederland’, zo valt te lezen in het nieuwste advies. Daarom adviseert het adviesorgaan om na te gaan of een testverplichting (PCR) bij aankomst mogelijk is en ingevoerd kan worden. Voor sommige landen, zoals Nigeria, heeft de rijksoverheid die testverplichting vandaag al wel ingesteld. Vanaf morgen wordt erop gehandhaafd.

Op 14 december houdt het kabinet nog eens alle maatregelen tegen het licht, meldt De Jonge. Dan moet duidelijk zijn in hoeverre de maatregelen die nu zijn getroffen hebben geholpen, en wordt ook opnieuw gekeken naar de maatregelen voor scholen. De Jonge sluit niet uit dat er in een later stadium alsnog tests beschikbaar komen voor kinderen vanaf groep 1.

Omikronvariant

In het nieuwe OMT-advies wordt ook ingegaan op de nieuwe omikronvariant van het virus. Daar is nu nog weinig over te zeggen. Hetzelfde geldt voor de effectiviteit van de maatregelen die vorige week zijn ingegaan. Het OMT wil nog een week aanzien of er daadwerkelijk een daling in de besmettingen en ziekenhuisopnames optreedt. Tot die tijd worden ook geen extra maatregelen geadviseerd.

De adviseurs van de minister verwachten dat de maatregelen die vorige week ingingen, waaronder een sluiting van onder meer winkels en horecagelegenheden om 17.00 uur, vanaf deze week te zien moeten zijn in de cijfers. In de ziekenhuizen zal het effect pas later zichtbaar worden doordat het even duurt voordat mensen ernstig ziek worden. Modelleurs denken dat binnen ‘enkele weken’ een piek op de intensive cares bereikt zal worden, met 650 tot 800 coronapatiënten.

Hoogtepunt

Toch zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, eerder vandaag al dat de instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn. Daarmee lijkt het gevaar van de gevreesde code zwart in de ziekenhuizen voorlopig afgewend.

Op de ic’s kwamen de afgelopen week 42 patiënten per dag binnen, dat waren er een week eerder nog 48. Op de ‘normale’ afdelingen daalde de instroom van 299 per dag naar 284 per dag. Vooral de laatste dagen daalt de instroom fors.

De bezetting van de ziekenhuizen is met 2760 coronapatiënten onverminderd hoog. Het zal nog even duren voor ook die daalt, stelt Kuipers, omdat mensen met corona vaak langere tijd in het ziekenhuis liggen. Op de ic kan de bezetting de komende dagen zelfs nog wat stijgen, verwacht hij. In totaal zijn op Nederlandse ic’s 1031 bedden bezet. De capaciteit zit tegen de 1200 aan.

Positieve testen

Het RIVM turfde vandaag 21.053 positieve testen. Dat zit in de buurt van het weekgemiddelde van 21.734. Dat gemiddelde daalt nog niet noemenswaardig en zit al sinds 20 november boven de 20.000. Ruim 20 procent van de mensen die zich bij de GGD meldt, wordt positief getest op corona.