Omstreden wethouder Brunssum blijft zitten ondanks oproep minister

In klas mishandelde juf op dag van staking: Ik verdien meer!

17:01 Tienduizenden leraren in het basisonderwijs protesteerden vandaag tegen lage salarissen en een te hoge werkdruk. Ook Sabine Bogaers-Vorstius Kruijff legde het werk neer, ook al werkt ze niet in het basisonderwijs maar in het voortgezet onderwijs. In een indrukwekkend Facebook-bericht vertelt ze waarom. ,,Mijn collega’s en ik werken elke dag in een onveilige situatie.”