Omstreden politieactie zet kwaad bloed bij deurwaarders: 'Dit kan niet waar zijn'

Volgens de wet moet de politie de gerechtsdeurwaarders assisteren als ze bij een beslaglegging of ontruiming geen toegang krijgen. ,,Zodra dit niet het geval is, kan een ontruiming of beslaglegging simpelweg niet doorgaan”, legt Weisfelt uit. ,,De politie steekt hiermee dus een stokje voor een gerechtelijk vonnis van een rechter. Dat kan gewoon niet waar zijn.”

Lees ook Politiebonden zijn het spuugzat en dreigen met staking carnaval en blokkade Binnenhof

Omstreden

Het actiemiddel van de politie is in het verleden vaker bij cao-acties ingezet en daarmee omstreden. In 2015 probeerden deurwaarders via de rechter nog een stokje voor de actie te steken, die volgens hen disproportioneel zou zijn. Zonder agenten kunnen gerechtsdeurwaarders immers hun werk niet goed meer doen, zo zijn ze niet gemachtigd om zelf deuren te openen.

De rechter oordeelde inderdaad dat de actie ‘aanzienlijke schade kan veroorzaken en inbreuk maakt op rechten van fundamentele aard’, maar stelde ook dat er ‘op dit moment maatschappelijk bezien geen dringende noodzaak bestaat’ om het recht om te staken te beperken. De actie mocht daarom doorgaan.

Frustratie

Het frustreert deurwaarders dat zij iedere keer ‘als eerste’ de pineut zijn zodra de politiebonden gaan staken. ,,We hebben heel veel respect voor de politie en we gunnen ze de wereld, maar wat ons zo tegen de borst stuit is dat dit staatsrechtelijk gezien gewoon niet klopt”, vertelt Weisfelt. ,,Een ontruiming van een woning komt gelukkig niet zo heel vaak voor, maar het gaat ons meer om het principe. Deze actie is een spaak in de wiel van hoe wij de rechtsstaat in Nederland hebben ingericht, en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Gerechtsdeurwaarders die een ontruiming op de agenda staan gaan burgemeesters aanschrijven in de hoop dat zij met een oplossing komen, meldt de KBvG. Als deurwaarders in het nauw komen en het alarmnummer bellen dan schieten agenten ze overigens nog wel te hulp.

Reactie politie

Maarten Brink, projectleider politieacties vanuit de gezamenlijke bonden, ontkent dat deurwaarders als eerste de pineut zijn als de politie actie gaat voeren. ,,Meerdere momenten van actiesvoeren gingen hen voor. Als de deurwaarders boos zijn, moeten zij zich vooral op het kabinet en de minister richten. Zij veroorzaken dat politiemensen actievoeren. Politiemensen voeren actie vanwege de grote capaciteitsproblemen, werk- en roosterdruk. Het water staat bij veel politiemensen aan de lippen.”

Met deze actie willen agenten duidelijk maken dat de maat vol is, aldus Brink. ,,Helaas kunnen wij als vakbonden geen acties blijven voeren die niet gevoeld worden. Uiteindelijk is het aan het kabinet een stap te zetten en daarmee een einde te maken aan de steeds harder wordende acties. Wij hopen en rekenen op begrip vanuit de samenleving. Immers zijn zij ook gebaat bij een goed functionerende politie. Wij voeren acties die inzichtelijk maken dat wij er steeds meer taken bijkrijgen, waar het primaire politiewerk onder leidt.”

Van kwaad tot erger

De aankomende acties noemen de vakbonden ‘van kwaad tot erger’, ze spreken van een ‘stapelprotest’ om de politieke druk op te voeren. Er zijn tien acties voor de komende weken in voorbereiding. Vanaf morgen roepen de bonden hun leden ook op om geen ‘aktes van uitreiking’, ‘oproepingen’ of andere te betekenen stukken van het Openbaar Ministerie meer uit te reiken. Ook worden agenten opgeroepen om geen openstaande boetes te innen, geen voertuigen buiten gebruik te stellen, of vrijheidsbenemende straffen uit te voeren welke gerelateerd zijn aan geldboetes.

De vakbonden dreigen de komende weken met nog hardere acties als het kabinet niet ingaat op de cao-eisen. Zo staan onder meer werkonderbrekingen bij de dienst Bewaken en Beveiligen, geen politie-inzet bij carnaval en het blokkeren van de toegang tot de omgeving van het Binnenhof in Den Haag op het programma.

Momenteel int de politie al geen boetes bij kleine overtredingen en werd er afgelopen weekend niet opgetreden toen de nachthoreca in strijd met de coronamaatregelen de deuren openden.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: