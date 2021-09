Omstreden paneel maakt toekomst Gouden Koets onzeker: ‘Je kunt het niet maken’

Vrouwelij­ke walrus per toeval gespot op Schiermon­nik­oog: ‘Ze was wel erg groot voor een zeehond’

20:27 Een walrus in Nederland? Ja, in het Dolfinarium in Harderwijk zou je denken. Maar Marcel de Vries en Ralf van Hal zagen er maandag toch echt een liggen op Schiermonnikoog. De laatste keer dat een walrus in ons land werd gezien was in 1998, daarvoor in 1981. ,,Eerst dacht ik nog dat het een grote steen was.”