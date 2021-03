Omstreden huisarts Elens blijft pas vaccineren na verplichte handtekening

Geschokte reacties na vondst babyresten in Gelderse achtertuin: ‘Hoe kun je zo’n kromme kronkel hebben?’

2 maart Er zijn maandag stoffelijke resten van een baby gevonden door de politie bij het onderzoek in en achter een woning aan de Krokusstraat in ’s-Heerenberg (Gelderland). Dat laat de politie dinsdag weten in een persbericht.