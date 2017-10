Omstreden 'haatimam' ongemoeid in Den Haag

Nadat de salafistische prediker vorig jaar 'omwille van de staatsveiligheid' België werd uitgezet, gingen de autoriteiten er vanuit dat hij naar Marokko zou afreizen. In werkelijkheid verspreidt hij zijn fundamentalistische gedachtegoed in de Haagse wijk Transvaal en in de Schilderswijk, concludeert de krant na eigen onderzoek.

De gemeente Den Haag en het ministerie van Justitie bevestigen dat de imam de weg naar Den Haag heeft gevonden. ,,Hij heeft een Nederlands paspoort, dus mag hij gewoon in Den Haag verblijven'', reageert een woordvoerder van burgemeester Krikke van Den Haag. ,,Als blijkt dat hij de wet overtreedt, zal daartegen opgetreden worden.''

Verviers

El Alami Amaouch, alias Alami abu Hamza, heeft een Nederlands én een Marokkaans paspoort. Hij is getrouwd met een Nederlandse en woonde lange tijd in Den Haag. Met zijn echtgenote en vier kinderen verhuist hij in 2006 van Den Haag naar een dorpje bij het Belgische Verviers waar hij een verblijfsvergunning kreeg. Die werd in juli vorig jaar ingetrokken door de Belgische Staatsveiligheid toen bleek dat Alami abu Hamza actief was als haatprediker in de omgeving van Verviers. 'Hij is gif voor onze moslimjongeren', motiveerde de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zijn besluit de haatprediker naar Nederland uit te zetten.

De prediker ging vervolgens in hoger beroep. Dat beroep werd eind vorige maand verworpen door de Belgische Raad van Vreemdelingenbetwistingen. Alami abu Hamza kreeg dertig dagen de tijd om België vrijwillig te verlaten. Zou hij dat niet doen, dan zou hij onder begeleiding naar Nederland worden gebracht.

Zoon

Na de beruchte Marokkaans-Nederlandse haatimam El Alami Alaouch van Verviers, wil de Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) ook diens zoon (18) het land uitzetten. Hij zit momenteel in een jeugdinrichting en dook vorige zomer op in een filmpje met een oproep om christenen te doden.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie trok vorige maand de verblijfsvergunning in van de tiener, zo meldde Het Laatste Nieuws. De intrekking gebeurde op basis van de nieuwe Vreemdelingenwet, die toelaat EU-burgers uit te wijzen om redenen van nationale veiligheid. En die ­redenen zijn er, volgens Francken. ,,We ­hebben voldoende indicaties van onze ­veiligheidsdiensten dat het dossier zwaar genoeg weegt", zei hij in de Vlaamse krant.

Haatfilmpje

Alles is te herleiden tot een filmpje dat vorig jaar online verscheen. Daarop is te zien hoe de jonge moslim door Verviers loopt en er oproept om christenen te doden. "Oh Allah, verneder en vernietig de aanbidders van afgoden. Oh Allah, roei de ­hatelijke christenen uit. Dood hen allemaal en laat er geen enkele over", klinkt het.