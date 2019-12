Omstreden Eindhovense advocaat na wilde achtervolging voor derde keer in de cel

Een Eindhovense advocaat kwam al in opspraak vanwege mishandeling, een steekpartij en de beschieting van zijn shishalounge. Na een wilde politieachtervolging zit hij opnieuw, voor de derde keer, in de cel.

De man die vrijdagnacht na een levensgevaarlijke achtervolging door Eindhoven uiteindelijk in Nuenen werd opgepakt, blijkt een omstreden Eindhovense advocaat. Hij zit in de cel omdat het incident begon met het overtreden van een contactverbod met zijn ex-vriendin. Een agent deed aangifte omdat de man op hem inreed.



De advocaat (33) is al tweemaal eerder opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij had een locatie- en contactverbod. Vrijdag stond hij in Tongelre aan de deur bij zijn ex en werd de politie gewaarschuwd. Net toen de agenten aankwamen, wilde de man wegrijden.



Hij negeerde een stopverbod en gaf gas. Een agent moest opzij springen om niet te worden geraakt. Wat volgde, was een lange achtervolging op hoge snelheid door Eindhovense woonwijken. In Nuenen reed hij zijn auto in puin en ging hij er te voet vandoor, maar uiteindelijk is hij opgepakt met hulp van de wapenstok.

Contactverbod

De advocaat kwam maandag vrij uit zijn voorarrest. Dat was een papieren handeling: hij ging meteen weer de cel in omdat hij het contactverbod overtrad. Dat verbaast zijn advocaat Bert de Rooij. Volgens hem is er juist veel contact met de ex. ,,Ze zal hem in deze zaak steunen." Verder heeft De Rooij geen commentaar. De deken van de orde van advocaten, Jan-Frederik Schnitzler, meldt bij de tuchtrechter een tijdelijke schorsing te gaan vragen.



,,Dat is gebruikelijk als een advocaat in de cel zit, en dat zal nu ook gebeuren.” Hij laat zich niet uit over de mogelijke gevolgen van de zoveelste misstap in de carrière van de man. ,,Maar ik word hier niet blij van. De man had al mijn aandacht en de zaken blijven zich opstapelen. Daar moet natuurlijk wel een einde aan komen."

Geheime affaire

De deken doelt onder andere op een mishandelingszaak. De advocaat kreeg ruzie met de familie van de vrouw met wie hij een geheime affaire had, de huidige ex-vriendin. In april 2018 escaleerde de boel toen de advocaat de familie van zijn minnares bedreigde en er een handgemeen was met haar moeder en zus. Hij kreeg een werkstraf en werd tijdelijk geschorst als advocaat.