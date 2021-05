Omstanders redden 4-jarig jongetje uit zwembad op Urk

Het jongetje belandde zondagmiddag rond 16.15 uur in het zwembad. Een omstander zag gelijk dat hij niet kon zwemmen en redde hem uit het water. ,,Hij heeft zo ver ik begreep slechts enkele seconden in het water gelegen”, stelt Bob Schekman, eigenaar van het park.

,,Hij was waarschijnlijk even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en viel over de rand het zwembad in. Het zwembad is gewoon geopend dus gelukkig waren er mensen aanwezig die gelijk ingrepen.”