Omschrijvingen lichamen in Waal komen overeen met vermiste Duitse meisjes

Volgens de Duitse politie moet dna-onderzoek uitsluitsel geven over de identiteit. De resultaten daarvan worden de komende dagen verwacht. De Nederlandse politie kon vandaag nog niets zeggen over de identiteit van de twee lichamen. Gisteren spoelde een lichaam aan bij Gendt in de Betuwe en vrijdag werd een dode gevonden in de rivier bij Rossum.

Drie Duitse meisjes zwommen woensdag bij Duisburg in de Rijn. Plotseling werden ze door de stroming onder water getrokken. Eén meisje werd weliswaar uit het water gehaald, maar reanimatie mocht niet meer baten. Ze overleed later. Van de twee andere meisjes is geen spoor meer gevonden.

Meezuigen

De Duitse autoriteiten denken dat de lichamen van de twee meisjes meegevoerd zijn door de stroming in de rivier. Rijkswaterstaat waarschuwt elke zomer voor de gevaren van zwemmen in de grote rivieren. De stroming is daar veel te sterk en schepen kunnen zwemmers meezuigen.

Hoewel zowel de Duitse als de Nederlandse autoriteiten ieder jaar weer waarschuwen voor de gevaren van zwemmen in de grote rivieren, gebeurt dat op zomerse dagen massaal. Ieder zwemseizoen vallen er meerdere doden. Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe doet samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een herhaalde oproep om op warme dagen niet in de rivieren en kanalen van de gemeente te zwemmen. ,,De stroming in bijvoorbeeld de Waal is veel te sterk. Levensgevaarlijk.”

De veiligheidsregio en burgemeester roepen op om veilig zwemwater op te zoeken als je wilt afkoelen. Plekken waar dat kan, zijn te vinden op de website Zwemwater.nl.