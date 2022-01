Omgekomen Dennis (25) had als kind leukemie en daardoor geen levensverzekering, Marius haalt geld op

Interview Grote zorgen om piepjonge crimineel­tjes: ‘Er zit geen rem meer op’

Regulier politiewerk blijft liggen, omdat agenten keihard nodig zijn bij demonstraties of de ME. Rutger Jeuken en Martin Sitalsing, de hoogste chefs van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie in Midden-Nederland, zijn met grote zorgen aan het nieuwe jaar begonnen. ,,Wie wil je als maatschappij het meest beschermen: slachtoffers of demonstranten?”

15 januari