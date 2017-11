Ombudsman wil uitleg minister over misbruikklachten bij Defensie

In juli 2016 heeft Defensie een nieuwe klachtenregeling in gebruik genomen. ,,Ik wil van de minister horen hoeveel klachten er zijn ontvangen, in behandeling zijn genomen en gegrond zijn verklaard'', zegt ombudsman Reinier van Zutphen. ,,Ook wil ik inzicht in het aantal doorverwijzingen naar de Nationale ombudsman. Als (ex-)militairen tegen muren lopen bij Defensie en in de knel raken, kunnen zij zich, net als elke burger, met hun klacht bij mij melden.''