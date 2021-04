Oma's rode kaarsje brandt nu voor kleine Noa met zijn grote boodschap

Haar telefoon ging vaak, want met zes kinderen en dertien kleinkinderen was er altijd wel iemand die even wilde buurten met ons oma. Maar vaak belden we ook om te vragen of ze haar rode kaarsje wilde branden. Dan wachtte er iemand op een spannende uitslag, moest er een examen gemaakt worden of was er wat geluk nodig voor iets anders.