OM ziet veel bewijs dat kroongetuige Nabil B. betrouwbaar heeft verklaard

Moeder van Sharleyne meldt zich na veroorde­ling zelf en zit nu vast

12 januari De moeder van het in 2015 tragisch om het leven gekomen meisje Sharleyne (8) heeft zich gisteravond, nadat ze tot bijna tien jaar cel was veroordeeld, zelf gemeld bij de politie en zit nu vast. De 41-jarige Hélène J. was tot gisteren op vrije voeten en was niet aanwezig bij de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.