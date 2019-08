OM wil zes jaar cel voor oom die jarenlang zijn nichtje misbruikte

De rechters hadden het al gesuggereerd, de officier van justitie vroeg het letterlijk. ,,Ben een vent, geef toe wat je deed. Alleen zo kun je je nichtje nog een beetje helpen, na wat je haar hebt aangedaan.” Maar Ronald H. deed het niet en hoorde even later zes jaar cel eisen wegens jarenlang misbruik van een meisje vanaf haar achtste levensjaar.

Het was een zware zitting, vanmorgen in de Bossche rechtbank. Het slachtoffer en haar familie gingen door diepe dalen. En de Eindhovense verdachte (53) werd het niet makkelijk gemaakt. Dat kwam omdat hij opeens ontkende dat hij zijn nichtje vanaf haar achtste had misbruikt als ze bij hem op bezoek kwam. Eerder gaf hij toe dat het zeker vanaf haar tiende was, nu zou het opeens vanaf haar twaalfde zijn. Het leek de rechter geen toeval dat het daardoor net iets minder strafbaar is.

Niet veel later vroeg rechter Sebastiaan Hermans bijtend of de man last heeft van geheugenproblemen. Hij had nauwelijks antwoord op vragen, terwijl hij bij eerdere verhoren veel toegaf. Bijvoorbeeld dat hij soms meer dan tachtig berichten en belletjes richting het meisje stuurde. ,,U bent toch een volwassen vent? Wie doet dat nou? En wat zijn dit voor berichten?”

Seksloze relatie

De zaak was moeilijk losgekomen. Pas op haar 17e liet het meisje op school iets merken. Bij de politie sloeg ze dicht. Haar inmiddels opgepakte oom kwam daardoor weer vrij. Maar deze stuurde later apps waarin hij het zelf over de seks had en sindsdien zit hij weer vast.

Het meisje ging vrijwel maandelijks op bezoek omdat haar oom graag oppaste. Deze had zelf een seksloze relatie en ‘van het een kwam het ander’. Volgens officier Geerte Burgers dwong hij het meisje niet met geweld, maar wel door haar psychisch zwaar onder de druk te zetten. Onder andere door die tientallen dagelijkse contacten, waarbij hij met zelfmoord dreigde. Soms gaf hij haar geld en cadeautjes om haar over de streep te helpen. ,,En wat voor weerstand heeft een meisje, van 8 jaar, met een geestelijk rugzakje, tegen een bijna veertig jaar ouder familielid?”

Quote U bent toch een volwassen vent? Wie doet dat nou? En wat zijn dit voor berichten?” Rechter Hermans tegen zedenverdachte

Donkere kamer

Zelf zat de oom verongelijkt in zijn strafbankje. Wat hij eerder had gezegd bij verhoren was fout, realiseerde hij zich nu pas. De rechters staken hun twijfels niet onder stoelen of banken. ,,Niks van alle voorgaande verhoren en bekentenissen uit dit dossier kloppen dus.”

Een heel andere gevoel maakte de moeder van het meisje los toen ze beschreef wat het tot gevolg had. Haar dochter sloot zich jarenlang op in een volledig donkere kamer. Driemaal stond ze bij het spoor. Baantjes moet ze na een paar weken opgeven. Er zijn paniekaanvallen waarbij ze deuren beschadigd door er met haar hoofd tegenaan te beuken. Ze verwondt zichzelf. Maar het zou allemaal niks betekenen, zei moeder bij elk voorbeeld, want oom heeft er spijt van. “Hoe kun je met jezelf leven? Je hebt haar voor het leven verminkt.”

Quote Hoe kun je met jezelf leven? Je hebt haar voor het leven verminkt.” Moeder van het misbruikte nichtje

Doorgeslagen

Dat onderschreef officier Burgers. Ze gelooft geen woord van de verdachte en eist zes jaar cel, met een contactverbod, zelfs vanuit de gevangenis omdat hij anders opnieuw achter zijn nichtje aangaat. Ze hoorde dat het nichtje zichzelf ook schuldig voelde omdat ze het had toegelaten maar: ‘er is hier maar een schuldige’.