OM wil vader cel in voor jarenlange misbruik dochters: ‘Als de ene te groot werd, ging hij door met een jongere’

Moeder blijkt nietsont­zien­de ‘pedojager’: OM eist 10 jaar cel en tbs

3 juni Moeder Erika D. (36) uit Enschede is lid van een groep ‘pedojagers’ op Facebook en als ze erachter komt dat er een veroordeelde pedofiel in haar flat woont is de beslissing snel genomen. De ‘pedo’, een goede bekende van D., moet dood. De daad wordt bij het woord gevoegd. In de rechtbank hoorde D. vandaag jaar 10 cel en tbs met dwangverpleging eisen.