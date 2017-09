OM wil Satudarah verbieden, voorman Bergse chapter hult zich in stilzwijgen

De stap naar de rechter volgt op arrestaties van Satudarah-kopstukken dinsdagochtend . In Tilburg werd de wereldwijde leider Angelo M. (40) opgepakt, samen met zijn broer Xanterra M. (43). Ook een clublid uit Maastricht werd in de boeien geslagen.

De arrestaties vormden niet de druppel, zegt woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket. ,,We geloven al enkele jaren in de combinatie van zowel een strafrechtelijke als een civiele aanpak. Deze stap past daarin.”

Bandidos

In november vorig jaar stapte het OM al naar de civiele rechter om motorclub Bandidos te verbieden. Die zaak dienst aanstaande dinsdag in Utrecht. Of dat een belangrijke testcase wordt, kan de Bruin niet zeggen. ,,Daar is het nog te vroeg voor.”