OM wil Pakistaanse prediker verhoren over bedreigen Wilders

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM vandaag naar aanleiding van een tweet van Wilders. ,,We willen hem verhoren vanwege opruiing en bedreiging van meneer Wilders’’, verklaart persofficier van Justitie Marilyn Fikenscher. De PVV-leider meldt in die tweet dat hij blij is dat de Nederlandse autoriteiten ‘een officieel verzoek hebben gedaan voor rechtsbijstand om Rizvi te vervolgen en arresteren'. De woordvoerder van het OM benadrukt dat de tweet ‘inhoudelijk niet klopt’, omdat het verzoek aan Pakistan alleen gaat over een verhoor, niet over arrestatie en vervolging.

Rizvi is de leider van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Hij staat bekend om zijn ophitsende preken. De afgelopen maanden voerde hij een felle campagne tegen de vrijlating van Asia Bibi. Die Pakistaanse vrouw werd ter dood veroordeeld voor het beledigen van de profeet, maar later alsnog vrijgesproken en vrijgelaten.

Cartoonwedstrijd

Ook ging Rizvi de afgelopen jaren tekeer tegen Wilders. Dat speelde vooral vorig jaar zomer. Toen wilde de PVV-leider een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed organiseren in de Nederlandse Tweede Kamer. Het leidde tot heftige rellen in Pakistan, de demonstranten werden aangevuurd door Rizvi die onder meer dreigde een atoombom op Nederland te gooien als de wedstrijd doorging. Ook werd er een mars naar de Nederlandse ambassade op poten gezet. De Nederlandse ambassadeur in Islamabad moest door de dreiging enkele maanden terug naar Nederland. Volgens Wilders heeft Rizvi ‘een fatwa over hem uitgesproken’, hij zou onder meer gesteld hebben dat ‘iedereen die familie in Nederland heeft die personen moet bellen en moet zeggen dat ze de blasfemist moeten vermoorden'.