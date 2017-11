OM wil opnieuw 18 miljoen euro van Holleeder zien

Het bedrag is gelijk aan de ontnemingsstraf die Holleeder vorig jaar zomer aan zijn broek kreeg van de rechtbank in Haarlem en waartegen hij in beroep ging. Het gaat voornamelijk om gelden die de 'topcrimineel' zou hebben verdiend met de afpersing van de in 2004 geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra. Voor de afpersing is Holleeder eind 2007 veroordeeld.



,,Ik ben het er niet mee eens", zei Holleeder vandaag tegen de voorzitter van het gerechtshof op de vraag waarom hij in beroep is gegaan. ,,Verder zeg ik liever niets. Ik heb nog een andere zaak lopen. Alles wat ik zeg, krijgt een weerwoord van mijn zus Astrid in de media."