OM wil Brech niet vrijlaten: ‘Deze man is vluchtgevaarlijk’

Vandaag is de zesde voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling is vanwege het coronavirus verplaatst naar september of oktober. Als Jos Brech er al voor kiest zijn ‘kluisverklaring’ te onthullen, dan zal het ook pas in het najaar gebeuren. De elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp in Zuid-Limburg, een dag later werd hij dood gevonden. Brech kwam in 2018 in beeld na een groot dna-onderzoek, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden. Volgens het OM heeft Brech de jongen ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht om het misbruik te verdoezelen. Brech ontkent.

‘Onbegrijpelijk’

Zijn advocaat Gerald Roethof drong vanochtend opnieuw aan op vrijlating. Er zijn volgens de advocaat teveel twijfels over de doodsoorzaak, ook staat niet vast dat er sprake is geweest van seksueel misbruik. Als straks de inhoudelijke behandeling is, heeft Brech al twee jaar in voorarrest gezeten - te lang, vindt Roethof. ,,Wacht niet langer.” Daarbij verhinderen de strikte coronamaatregelen in de gevangenis van Vught een goede voorbereiding, stelt de advocaat: ,,Er zijn te weinig spreekkamers vrij.” Brech is bereid zich wekelijks te melden als hij vrijkomt, en zijn paspoort in te leveren. Het OM is tegen vrijlating. Het onderzoek is niet klaar, Brech heeft niks verklaard terwijl feiten schreeuwen om een uitleg, zei officier van justitie Dave Mattheijs: ,,En deze man is eminent vluchtgevaarlijk. Hij was al op de vlucht voordat we wisten dat we naar hem op zoek waren.”