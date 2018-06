OM weigert telefoontaps verslaggever burgemeesterslek te verwijderen

Drachtige merrie Oostvaar­ders­plas­sen overleden 'na bemoeienis omstanders'

18:40 In het Oostvaardersveld bij de Oostvaardersplassen is een drachtige merrie overleden na onrust over haar toestand. Omstanders kwamen dichtbij en bleven lang hangen, ondanks verzoeken om weg te gaan. Daardoor is het dier in het water beland en verdronken, zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer na een bericht van Omroep Flevoland.