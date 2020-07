‘OM vond rol Peter R. de Vries onwenselijk vanwege banden kantoorgenoot met Taghi’

Geweldig nieuws! Eva (3) is genezen van kanker, kaartjesac­tie bracht land in beweging

16:41 ASSEN - De 3-jarige Eva Pattiwael uit Assen heeft vanochtend in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht te horen gekregen dat de behandeling tegen haar kanker is aangeslagen. Dat geweldige nieuws is door haar moeder gedeeld. Eva werd landelijk nieuws toen ze overspoeld werd met kaartjes, cadeautjes en ballonnen uit het hele land. Onder andere in Zwolle zette de politie een groot inzamelpunt op.