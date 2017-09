OM seponeert steeds vaker misdrijven; 20 procent van alle gevallen

Daarnaast seponeerde het OM 4 procent van de zaken voorwaardelijk, wat ook een verdubbeling is ten opzichte van 2007. Bij een voorwaardelijk sepot krijgt de verdachte bijvoorbeeld een contactverbod of de verplichting zich te laten behandelen of schade te vergoeden. Bij niet voldoen komt er alsnog vervolging.

In totaal nam het OM in 2016 in 203.000 zaken een beslissing, wat ruim een kwart minder is dan in 2007. In 4 procent van de gevallen werd een transactie aangeboden en 16 procent resulteerde in een strafbeschikking. In dat laatste geval doet de officier van justitie zonder tussenkomst van de rechter lichtere zaken met een sanctie af.