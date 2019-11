OM roept hulp van het publiek in bij plukken criminelen

Het Openbaar Ministerie mag het volgens de wet al doen, maar het is nooit eerder gebeurd: de hulp van het publiek inroepen om crimineel vermogen op te sporen. Daar komt volgens Ernst Pols, portefeuillehouder landelijke opsporingsberichtgeving, snel verandering in. ,,Het is geen geheim dat we meer dan voorheen criminelen in hun portemonnee willen raken. We denken dat opsporingsberichtgeving ons daarbij kan helpen. Dus willen we het publiek vragen: waar bevindt zich het luxe motorjacht van de boef? Of waar heeft hij zijn vermogen gestald?”