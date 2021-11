OM overweegt Spaanse ‘quarantaine-vluchters’ langer in isolatie te houden

Carolina Pimenta (28) en Andrés Sanz (30) uit Barcelona werden zondag in quarantaine geplaatst in het Ramada-hotel in Badhoevedorp, omdat de vrouw na een vlucht vanuit Zuid-Afrika positief was getest. De twee verlieten dat hotel echter en werden vervolgens uit een vliegtuig naar hun woonplaats gehaald door de marechaussee en in gedwongen isolatie geplaatst in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.