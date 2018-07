VideoVolslagen idioot en levensgevaarlijk. Zo noemt het Openbaar Ministerie de zogenoemde Keke Challenge, de nieuwste rage op social media. Daarbij wordt iemand gefilmd die uit een stapvoets rijdende auto springt, een dansje doet en daarna weer in de wagen klimt. In de omgeving van Putten liep dat uit de hand, blijkt uit een gisteren gepost filmpje.

Daarop is te zien hoe een jonge automobilist op een weg met aan weerszijden bomen uit een wagen springt, op het wegdek valt, dan opstaat, achter zijn auto aanrent en weer achter het stuur probeert te klimmen. Dat mislukt, waarna het voertuig tegen een boom rijdt en bijna op zijn kant rolt. Een automobilist die achter de maffe bestuurder rijdt, weet een botsing maar net te voorkomen door via het fietspad te rijden.

Strafbaar

,,Wat deze jongen doet is volslagen idioot en levensgevaarlijk", reageert Ernst Koelman van het parket CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie). Dat is hét expertisecentrum over verkeer en vervoer van Justitie. Het gedrag is volgens hem ook strafbaar omdat de bestuurder zichzelf en anderen op de openbare weg in gevaar brengt (art. 5 Wegenverkeerswet).

De woordvoerder kan nog niet zeggen of het OM stappen onderneemt tegen de bestuurder uit het filmpje. ,,Dit is allemaal vers van de pers. Er moet eerst rustig naar gekeken worden. Je moet beoordelen wat het zwaarste weegt. Online verschijnen wel vaker filmpjes met dingen die niet mogen maar de vraag is of je daartegen moet en kunt optreden. Of het de moeite waard is om tijd en energie in te steken."

Opsporingsonderzoek

Daarbij komt ongetwijfeld ter sprake of de automobilist op te sporen is. Dat zou wel eens knap lastig kunnen worden want de wagen waar hij uitspringt, heeft een buitenlands kenteken.

Bij hele gevaarlijke dingen op de openbare weg die te zien waren in beelden van webcams startte Justitie in het verleden wel een opsporingsonderzoek op, zegt Koelman.

Radio 538

Het filmpje van de challenge bij Putten is niet het enige dat de afgelopen dagen online verscheen. Op de site van Radio 538 is sinds donderdag te zien hoe presentator Wietze de Jager en side-kick Chris Bergström de uitdaging aangaan. De zender spreekt van de 'In My Feelings Challenge', genoemd naar In My Feelings, een track van het nieuwe album Scorpion van de Canadese rapper Drake. Het bewuste nummer gaat over ene Kiki of Keke.

'Duizenden mensen hebben al zo'n video van zichzelf gemaakt en ook beroemdheden als Afrojack, Will Smith en Steve Aoki deden mee. Als zulke grote celebrity's meedoen, dan mogen natuurlijk ook de getalenteerde dansers radiomakers Wietze en Chris niet ontbreken. Check hierboven hun poging!' luidt het.

Volledig scherm Radio 538-presentator Wietze de Jager en side-kick Chris Bergström tijdens hun challenge, afgelopen donderdag. © Radio 538

Voorbeeldfunctie

Onverantwoord, vindt parketwoordvoerder Koelman. Temeer omdat de BN'ers volgens hem een voorbeeldfunctie hebben. ,,We hebben zulke mensen in het verleden wel eens aangesproken op die voorbeeldfunctie." Of het Openbaar Ministerie dat nu opnieuw gaat doen, blijft afwachten.

