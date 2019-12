OM onderzoekt twee oud-leden van verboden pedoclub Martijn

Elke Kuijper en Paul Elstak in De Ochtend Show to go

21:25 Woordvoerder van Amnesty International Elke Kuijper, dj Paul Elstak, redacteur van de AZ-Fanpage Marius Wiegman en oud-speler van Ajax en Valencia Hedwiges Maduro zijn morgen te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.