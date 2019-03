OM onderzoekt of omstreden NPO1-column over Urk strafbaar is

Nieuwste noodoplos­sing: groep 8 opgeheven omdat er geen leraar is

19:42 Een nieuwe noodoplossing voor het lerarentekort op basisscholen: de Joppenszschool in Leiden heeft haar groep 8 moeten opheffen omdat er geen leraar te vinden was. De vijftien leerlingen gaan naar andere basisscholen of vervroegd naar de middelbare school. ‘Het is heel verdrietig, maar we kunnen niet anders.’