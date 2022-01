OM: Omgebrachte Esmee (14) en verdachte kenden elkaar ruim een jaar, ontucht in die periode

Start requisitoir Liquidatie­pro­ces Eris: ‘Gemak waarmee beschikt werd over leven en dood onthutsend’

Het Openbaar Ministerie heeft bij de start van het requisitoir in het omvangrijke liquidatieproces Eris hard uitgehaald naar de 21 verdachten. ,,De veelheid aan moorden, moordopdrachten en voorbereidingen sprongen in het oog. Het gemak waarmee werd beslist over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga.”

