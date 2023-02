OM in bezit van ‘gegevensdrager met meer informatie over Vrouwenbrigades van IS’

Het Openbaar Ministerie is in bezit van ‘een gegevensdrager’ met daarop waarschijnlijk informatie en administratie over de Vrouwenbrigades van terreurgroep IS. Dat bleek dinsdagmorgen tijdens een eerste zitting tegen twaalf teruggehaalde Nederlandse Syriëgangers.

Zeker twee van die vrouwen, de zussen Amina E. en Amal E. uit Alkmaar, zouden onderdeel hebben uitgemaakt van de zogenoemde Vrouwenbrigades van IS. ,,We verdenken ze daarvan en doen nog verder onderzoek naar een gegevensdrager waarop vermoedelijk meer informatie staat over die brigades", stelde de officier van justitie. Of het om een laptop of een telefoon gaat, is nog niet duidelijk. Vrouwenbrigades zouden in het Kalifaat van IS hebben toegezien op het naleven van de strenge religieuze regels, een soort zedenpolitie.

De twee zussen vertrokken in 2014 vanuit Engeland naar Syrië. Amina was toen nog maar 16 jaar, Amal was 29 jaar. Het OM verdenkt hen van het lidmaatschap van een terroristische organisatie. ,,Het beeld uit het dossier tot nu toe, is dat beide zussen een grote rol hebben gehad binnen IS", stelt de officier van justitie ,,Zo wordt Amal verweten dat ze Koran-docente en dokter is geweest in dienst van IS. Amina heeft in het gebied ook in ziekenhuizen gewerkt en heeft mogelijk wapentraining gegeven. Ze zou ook hebben meegewerkt aan de productie van explosieven.” Mogelijk zou de jongste zus Amina ook een formulier hebben ingevuld waarin IS om kandidaten voor zelfmoordaanslagen vraagt.

Slachtoffer mensenhandel

Amina is in de tijd dat ze vast zat in Syrië vaak gehoord door de Amerikaanse FBI. Haar advocate Mirjam Levy wil nog meerde getuigen laten horen, waaronder een broer van de twee zussen. ,,Amina is door familieleden meegenomen naar Turkije onder het mom van een vakantie. Ze was 16 jaar, nog maar een kind. Ze werd bruut uit haar tienerleven gerukt, werd door haar broer meegenomen en in Syrië uitgehuwelijkt. Ze is slachtoffer van mensenhandel. Ze moet niet worden gestraft, maar geholpen.” Amina zelf stelt ‘blij te zijn dat ze terug is in Nederland'.

Advocaat Kizilocak, van Amal, noemt de beschuldiging dat Amal ‘dokter is geweest bij IS’, gebaseerd op drijfzand.

Opgehaald

Dinsdag en woensdag komen de twaalf Nederlandse vrouwen voor de rechtbank Rotterdam. Zij werden in november door Nederland opgehaald vanuit een detentiekamp in Syrië. De lokale Koerdische machthebbers willen hen daar niet berechten en willen van de duizenden buitenlandse vrouwen af. Nederland haalde hen terug omdat langer wachten ertoe kon leiden dat de vrouwen hier niet meer vervolgd konden worden.

Slavernij

Ze worden allemaal vervolgd voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie: de Islamitische Staat. Enkelen van hen worden ook nog vervolgd voor specifieke zaken, zoals het meenemen van een minderjarig kind naar het strijdgebied of plundering, wat geldt als een oorlogsmisdrijf. Hasna A. uit Hengelo wordt ervan verdacht een Jezidi-vrouw als huisslavin te hebben gehad, wat geldt als een misdaad tegen de menselijkheid.

In totaal zijn al zo'n negentig Nederlandse volwassenen teruggekeerd uit het strijdgebied in Syrië en Irak. Honderd anderen zijn bij de burgeroorlog omgekomen, nog zo'n honderd anderen verblijven nog in Syrië of Turkije.

Volledig scherm Hasna A. © Emiel Muijderman DTCT