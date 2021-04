OM heeft videobeelden van broers in moordzaak Lotte (14) uit Almelo

De volgende zitting is op 6 juli en ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Dat liet een woordvoerder van de rechtbank na afloop weten.

Het lichaam van Lotte uit Almelo werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. De politie kreeg een anoniem telefoontje – vermoedelijk van een van de verdachten – dat daar een lichaam in het water lag. De broers en hun vader, Hans de W., werden kort daarna opgepakt. Behalve van betrokkenheid bij haar gewelddadige dood worden de jongens ook verdacht van het zoek willen maken van haar lichaam. De 43-jarige vader is een maand later vrijgelaten. Wanneer hij moet voorkomen, is nog onbekend.