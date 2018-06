OM: geen terroristisch motief Pinkpop

Lesrooster 2.0: extra hulp bij wiskunde of cursus breien

12:40 De lessen duren 60 of 70 minuten. Op havo en vwo krijgen de scholieren elke dag 40 minuten om zelf te kiezen naar welke docent ze gaan. En vmbo’ers mogen elke week een uur kiezen voor een cursus, zoals breien, extra sporten of tekenen. Op het Montessori College in Nijmegen is het traditionele lesrooster allang verdwenen.