OM: Geen bewijs dat bewoners Groningen door gaswinning in levensgevaar waren

Eigenaar knalroze studenten­vil­la in Enschede boos én begripvol na 'grap': ‘Daders moeten op de blaren zitten’

23 maart De knalroze geverfde studentenvilla Huize ’t Pott in Enschede werd maandag even landelijk nieuws. De vraag blijft: was dit nu een geniale studentengrap of grof vandalisme? Mede-eigenaar én oud-bewoner Arnaud van Amerongen (56) reageert. „Ik geef ze een 10 voor creativiteit, maar een 1 voor de uitvoering.”