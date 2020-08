OM: Geen andere advocaten gevolgd tijdens jacht op Taghi

In de jacht op Ridouan Taghi heeft de politie geen andere advocaten gevolgd. Dat antwoordt het Openbaar Ministerie op vragen van deze krant, na de onthulling dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef tot in Dubai zijn geschaduwd door de politie.

Omdat het Openbaar Ministerie de observaties van advocaten buiten het liquidatiedossier Marengo heeft gehouden, bestaat bij advocaten de vrees dat er meer opsporingshandelingen tegen hen zijn verricht. Maar volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen andere advocaten gevolgd tijdens het opsporen van de destijds voortvluchtige Ridouan Taghi, die december vorig jaar werd opgepakt in Dubai. Of er andere opsporingsmethoden zijn ingezet tegen advocaten, is nog niet bekend.

Onderzoek van deze krant bracht aan het licht dat in juni 2019 advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef zijn geobserveerd door de politie. De twee waren op reis naar Dubai voor besprekingen met cliënten en zijn geschaduwd op Schiphol en op verzoek van de Nederlandse autoriteiten door de politie in Dubai. De politie deed dat, nadat ze een tip had ontvangen dat Nico Meijering de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zou ontmoeten. Die tip bleek onjuist.

‘Juridisch geklets’

De observatie van Meijering en Van Kleef is uitzonderlijk, omdat advocaten vertrouwelijk met cliënten moeten kunnen communiceren. Nu is een gesprek tussen de advocaten en hun cliënt Khalid J., in de lobby van een hotel in Dubai, geobserveerd. Meijering spreekt van ‘een losgeslagen opsporings- en vervolgingsapparaat.’ Volgens het OM ging de observatie niet tegen de regels in, omdat Meijering en Van Kleef niet de advocaten zijn van Ridouan Taghi. Strafrechtadvocaat Bart Swier noemde dat vanochtend ‘juridisch geklets’.

Ook de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) denkt dat het OM de observaties niet voor niets heeft verzwegen. ,,Het feit dat het OM hierover geen proces-verbaal aan de strafdossiers heeft toegevoegd is bijzonder ernstig, omdat de rechter dan niet wordt geïnformeerd over de inzet van zeer verregaande opsporingsmethodes en wordt voorkomen dat de rechter de rechtmatigheid daarvan kan beoordelen. Dat in samenhang met de omstandigheid dat het OM de desbetreffende advocaten pas heeft geïnformeerd nadat bekend was geworden dat het AD hierover een artikel zou publiceren doet ernstig vermoeden dat het OM wel weet dat dit niet geoorloofd is.”

De NVSA eist na de observaties volledige openheid van het Openbaar Ministerie en wil daarom het College van Producureurs Generaal, de hoogste instantie van het OM, ter verantwoording roepen.

