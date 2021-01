OM gaat uit van moord of doodslag in zaak dode 14-jarige Lotte

Video Politie toont beelden stenengooi­ers Venlo en relschop­pers Amsterdam in Opsporing Verzocht

8:21 In het tv-programma Opsporing Verzocht, dat is bekeken door bijna 1,4 miljoen mensen, heeft de politie gisteravond beelden van relschoppers getoond. Het gaat om personen die deelnamen aan ongeregeldheden in Venlo (24 januari) en Amsterdam (17 januari).