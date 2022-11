OM eist werkstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Willem Engel: ‘Zijn beroep op ‘geduld en liefde’ is ongeloofwaardig’

De zaak tegen de voorman van actiegroep Viruswaarheid werd opgezet door het OM nadat 22.000 Nederlanders collectief aangifte deden tegen Engel vanwege opruiing via social media. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem nu voor vier specifieke gevallen daarvan. Hij werd er in maart van dit jaar voor opgepakt en zat toen zo'n twee weken vast.

Lees ook Viruswaarheid bijna overal afgesloten van financieel verkeer: ook Wise en SumUp snijden banden door

“De corona-periode was een ongekende periode. Er is sprake van polarisatie, van verharding in de discussie. Verdachte staat niet terecht voor geweldsdaden, maar het tekent wel de periode waarin dit gebeurd is", stelde het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank Rotterdam. ,,Sommige mensen die zich bezig hielden met coronaprotesten, houden zich nu bezig met Rusland of andere anti-overheidsprotesten. Daarom vinden we het nog steeds belangrijk dat een rechter zich uitspreekt over wat er wel en niet mag.”

Quote De uitlatin­gen zijn een duidelijke oproep aan zijn volgers. Het gebeurde in een tijd dat er verschil­len­de rellen waren. Dat Engel stond voor ‘geduld en liefde’ achten we niet geloofwaar­dig. Openbaar Ministerie

Het OM eist 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden tegen Engel. Justitie vindt dat zijn uitlatingen verder gaan dan de grenzen op de vrijheid op meningsuiting. ,,Hij had duizenden volgers op social media, zijn organisatie Viruswaarheid ook. De uitlatingen zijn een duidelijke oproep aan zijn volgers. Het gebeurde in een tijd dat er verschillende rellen waren. Wij vinden dat zijn berichten vallen onder opruiing. Dat Engel stond voor ‘liefde’ achten we niet geloofwaardig.” De Rotterdammer moet accepteren dat ‘werknemers van verpleeghuis en priklocaties hebben niet gevraagd om onderdeel te worden van de discussie’.

‘Vuile teringlijer’

De zaak begon vanochtend al direct met commotie. Engel en zijn advocaat Ruperti willen dat Norbert Dikkeboom, de man die de aangifte tegen Engel begon, uit de zaal wordt verwijderd. Engel voelt zich door hem bedreigd. Advocaat Ruperti speelde een geluidsfragment af waarop te horen is dat Dikkeboom Engel een ‘vuile, vuile teringlijer’ en ‘een apenlul’ noemt.

Dikkeboom zit enkele meters achter Engel in de zaal in de rechtbank Rotterdam. Verderop op de publieke tribune zitten enkele aanhangers van de voorman van Viruswaarheid. Zij dragen t-shirts met #FreeWillemEngel. De activist is overigens gewoon op vrije voeten.

De rechtbank ging niet mee in de eis van Engel: ,,We hebben het geluidsfragment gehoord. Dat is niet oké, de woorden gaan over een grens heen. Ze maken ook onderdeel uit van een polemiek tussen Engel en Dikkeboom. Die polemiek speelt al heel lang en gaat steeds verder. Maar we vinden dat Dikkeboom nu niet de zaal uit hoeft.” De rechtbank waarschuwt hem wel. ,,We willen niet dat er in deze zaal of elders weer dergelijke teksten worden geuit.”

Doe-opdracht

De zaak draait om vijf gevallen van mogelijke opruiing.

Eind september 2020 gaf Engel aan zijn duizenden volgers op sociale media ‘een doe-opdracht'. Hij riep op tot het bellen van een verzorgingstehuis in Goirle nadat die instelling voor de tweede keer de deuren sloot voor bezoekers, uit angst voor een corona-uitbraak. Hij plaatste er voor het gemak het telefoonnummer bij. Volgens Engel handelt hij altijd ‘uit liefde’, maar de telefonisten van het verzorgingstehuis werden platgebeld en uitgescholden. ,,Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood in combinatie met ernstige ziektes”, riep één van de bellers.

,,Waarom zou je, in vredesnaam, het telefoonnummer van een verpleeghuis in een tweet zetten? Dan weet je toch dat dat weleens overlast kan geven”, wilde rechter Janssen weten. Engel: ,,Omdat er mensen gegijzeld werden daar.” Het ging volgens hem overigens niet over een ‘opdracht’, maar over een ‘suggestie'. Engel vindt zichzelf niet verantwoordelijk voor mensen die ‘bellen zonder liefde’.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Willem Engel (M) komt samen met zijn vriendin, lingeriemodel en actrice Dorien Rose Duinker (R), aan bij de rechtbank van Rotterdam. Links een medestander. © ANP

Prikbussen

Engel riep in 2021 ook op om zoveel mogelijk foto’s te maken van het personeel van de vaccinatiebussen van de GGD. ‘Voor later’, schreef hij daarbij. Daarmee verwees hij impliciet naar de ‘corona-tribunalen’ die er volgens hem zullen komen. Ook aan die oproep werd vervolg gegeven; GGD-medewerkers voelen zich daar soms zo door bedreigd dat de GGD de politie erbij moest halen om de rust te laten terugkeren op de priklocaties.

Daarnaast zou hij mensen in september 2021 hebben opgeruid te gaan demonstreren voor het huis van burgemeester Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad. In het vierde geval stelt het OM dat Engel mensen in juni opriep toch naar een verboden demonstratie in Den Haag te komen. Die bijeenkomst liep uiteindelijk uit op een gewelddadige confrontatie tussen demonstranten en de politie. Tenslotte is er nog een tweet waarin Engel spreekt over het halen van ‘een boosterinfectie'. ‘Het is je plicht, nu de prikjes zijn mislukt, te zorgen voor zoveel mogelijk infecties.’ Het vindt dat hij daar oproept om corona zoveel mogelijk te verspreiden.

Rechter Janssen: ,,U riep mensen op om corona te krijgen. Nou, ik heb corona gehad en ben er echt heel erg ziek van geweest, dacht dat ik niet meer op zou staan. Het lijkt me niet iets om mensen toe op te roepen.” Engel wijst ook daarbij op de eigen verantwoordelijkheid van zijn volgers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Wij zijn de nette mensen’

Engel vindt zichzelf in geen van de vier zaken schuldig aan opruiing, omdat mensen zelf kunnen beslissen of, en zo ja, hoe ze iets met zijn ‘doe-opdrachten’ doen. ,,Wij zijn hier de nette mensen”, stelt hij. Hij zei maandag in de rechtbank ook: ,,Als ik deze tweet niet mag plaatsen, is heel Nederland, heel Europa, de vrijheid van meningsuiting kwijt.” Op de vraag van de rechtbank of hij zichzelf ‘dus eigenlijk als een martelaar ziet’, antwoordde hij: “Dat maakt het Openbaar Ministerie van me.”

Michael Ruperti, de advocaat van Engel, wil dat het OM niet ontvankelijk verklaard wordt en Engel dus niet verder mag vervolgen voor deze uitspraken. ,,Ook politici hebben debat giftig gemaakt. Rutte zei dat voetbalfans hun bek moesten houden. Burgemeester Bruls zei ook van alles. Maar OM, politiek en media zien Willem Engel als de grote opruiier. Als publieke vijand nr.1. Door alle media-aandacht is er een enorme druk op deze zaak komen te liggen. Ik denk ook bij sommige uitlatingen: Willem, moet je dat zo wel doen? Maar hij kan het uitleggen.”

De corona-pandemie is inmiddels bijna uitgedoofd, de coronamaatregelen zijn opgeheven en coronademonstraties zijn er niet meer. Willem Engel is nog wel actief als activist tegen allerlei andere onderdelen van het overheidsbeleid.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: