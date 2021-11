OM eist opnieuw levenslang tegen Holleeder voor moordopdrachten

Justitie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleeder (63), voor het ‘gewetenloos’ geven van de opdrachten voor liquidaties. ‘Als meesterintrigant’ wist hij ‘zo’n beetje als enige in zijn criminele generatie’ in leven te blijven. ‘Alles draaide om geld en macht’.

Holleeder en zijn criminele compagnons Dino Soerel (die al levenslang uitzit) en Stanley Hillis (zelf in 2011 geliquideerd) hebben volgens advocaten-generaal Koos Plooij en Lars Stempher ‘in georganiseerd verband’ rivalen uit de weg laten ruimen die weliswaar veelal zelf ook ‘betrokken waren in een sinister spel om geld, aanzien en macht’, maar ‘het niet verdiend hadden uit de weg geruimd te worden’.

Stempher, aan het einde van het tweedaagse requisitoir in Holleeders hoger beroep tegen zijn levenslange straf uit 2019: ,,Elk mensenleven is evenveel waard.”

‘Machtswellust, afgunst en geldbejag’

De aanklagers zien voldoende bewijs voor alle aanklachten. Holleeder cum suis hebben volgens justitie bewijsbaar ‘Cor van Hout (en zijn toevallige metgezel Robert ter Haak), Willem Endstra, Kees Houtman, Thomas van der Bijl en John Mieremet uit het leven laten schieten’, uit ‘machtswellust, afgunst en geldbejag’.

Holleeder heeft de moorden ‘meedogenloos besteld bij degenen die bereid waren de klussen uit te voeren. Botenhandelaar Robert ter Haak, die in januari 2003 had geluncht met Cor van Hout, en vastgoedhandelaar David Denneboom die met Willem Endstra in mei 2004 diens kantoor uit liep, golden als ‘collateral damage’. De één werd fataal verwond door de kogelreden die vanaf een motor op Van Hout werd afgevuurd, de ander werd geraakt in zijn been.

,,Door zelf op de achtergrond te blijven en schakels in te bouwen, heeft de verdachte lang op de achtergrond weten te blijven’’, zei Stempher. ,,Pas door het opstaan van een kroongetuige, en later een tweede, en vervolgens de moed van zusters Astrid en Sonja en ex Sandra, kwam het bewijs rond.’’

Kille uitlokker

Het beeld van de knuffelcrimineel, dat Holleeder in vele media had weten te creëren, werd veranderd in dat van ‘een kille, uitlokker van moorden, belust op geld en macht’.

De aanklagers vinden het ‘typerend’ wat Holleeder zei bij de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden. Stempher: ,,Over zichzelf zei de verdachte toen: ‘Ik ben best wel slim’. Het is te betreuren dat u die slimheid vooral heeft aangewend om als één van de laatsten van zijn generatie over te blijven.’





Holleeder heeft altijd stellig ontkend iets met liquidaties van doen te hebben gehad. Hij zegt steeds te hebben bemiddeld, juist om geweld te voorkomen. Stempher: ,,Niet één keer wees de verdachte de vinger naar zichzelf.’’

Verwacht

Nadat de aanklagers twee dagen hadden gesproken en de strafeis hadden geformuleerd, vroeg de voorzitter van het gerechtshof in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol Holleeder naar zijn gedachten.

,,Ik had dit wel verwacht, natuurlijk’’, zei die. ,,Ik heb het allemaal aangehoord, twee dagen. Als ik hier zo zit, wil ik overal wel op reageren, maar dat kan natuurlijk niet. Mijn advocaten zullen mijn verweer voeren.’’

Het citaat dat de aanklagers gebruikten uit de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden, noemde Holleeder tekenend. ,,Dat ik toen heb gezegd dat ik best slim ben, draait het Openbaar Ministerie nu om. Alsof ik best slim ben om liquidaties te plegen... Ik bedoelde juist dat ik best wel slim ben door géén liquidaties te plegen! Opdracht geven voor liquidaties is dom!’’

Advocaten Sander Janssen en Desiree de Jong houden volgende week donderdag en vrijdag hun pleidooi namens Holleeder. Zij zullen opnieuw vragen om vrijspraak.