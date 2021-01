OM eist forse taakstraffen voor 26 uur lang vastbinden zoon

Amsterdam­se criminelen wilden ‘Noffel’ liquideren in Berlijn: ‘Hij moet dood, dood, dood’

4 januari Berlijn is in de zomer van 2015 ternauwernood ontsnapt aan een wilde schietpartij in een chique winkelstraat. Amsterdamse criminelen togen naar de Duitse hoofdstad om daar rivaal ‘Noffel’ te liquideren. Een catastrofe bleef uit doordat het doelwit verdween. Een reconstructie.