OM eist 20 jaar cel en tbs tegen moordenaar van Humeyra (16)

Bekir E. (nu 32) schoot 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood, op haar school in Rotterdam, na haar maandenlang te hebben gestalkt. Zij had het na een korte relatie uitgemaakt toen ze ontdekte hoe oud hij was. Politie en justitie gingen te laks met haar aangiftes om, met een dramatische climax als gevolg.



Bekir deed gisteren uit alle macht een poging de schuld bij Humeyra neer te leggen. Zij pestte hem, samen met een andere ex. Ze reden langs zijn huis en staken hun middelvinger op. Niet zij, maar Bekir werd gepest en zelfs bedreigd. Zijn exen probeerden hem voor stalking, bedreiging en mishandeling achter tralies te krijgen.



Steeds gekker werden Bekirs verhalen: nee, hij was niet boos op haar, maar ja, hij had haar wel met de dood bedreigd. ,,Maar zeggen dat je iemand doodmaakt betekent 'in straattaal' niet écht dat je iemand gaat doodmaken." Zei Bekir. Bovendien: hij wilde haar niet doden. Hij wilde haar 'in een opwelling' in haar benen schieten toen ze van hem wegrende.



Ook gaf Bekir voortdurend de drugs de schuld. Dan weer verschuilde hij zich achter de drugs waardoor hij dingen deed die hij eigenlijk niet wilde. Of hij wist het niet meer. Of hij wist ineens weer wel hoe hij precies Humeyra had doodgeschoten in de fietsenstalling: ,,Ik schoot gericht op haar, dus anderen zijn niet in gevaar geweest."