OM eist 15 jaar cel en tbs voor Haagse steker Malek F.

LIVE TWITTERHet OM eist vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de Haagse Syriër Malek F., die op Bevrijdingsdag vorig jaar drie mensen neerstak in Den Haag. Hij handelde volgens het OM met een terroristisch motief: ,,Hij radicaliseerde in korte tijd, sprak over ongelovigen, de jihad, vatte het moordplan op in de moskee.” Deskundigen stelden eerder dat de geradicaliseerde Syriër volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Daar gaat het OM niet in mee.