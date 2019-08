OM: dode Assenaar betrokken bij zedenmisdrijf

De 32-jarige man die overleed na een confrontatie met buurtbewoners in Assen, was betrokken bij een zedenmisdrijf. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn voldoende feiten bekend geworden om dat te kunnen vaststellen. De herdenking van Martin vanavond om 19.00 uur in het speeltuintje aan de Lemstukken in Assen gaat niet door.

Er is sectie verricht op het lichaam van de man. Hieruit is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen, aldus het OM in een persbericht. De overige onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend.

De herdenking vanavond gaat niet door. Bianca Dexter, organisator en vriendin van Martin - die overleed nadat hij door vijf buurtbewoners tegen de grond was gewerkt - moest op last van de politie de oproep op Facebook verwijderen.

Dexter is daar erg teleurgesteld over. ,,Hij is omgekomen door zinloos geweld en wij mogen niet eens een bloemetje leggen,” zegt ze tegen deze site. ,,De politie zei ook dat de familie het niet wil. Het is heel raar allemaal. Maar goed, ik begrijp alle partijen. Ik wilde alleen iets moois doen voor Martin, vreedzaam. Ik wil geen ruzies, confrontaties of wat dan ook.”

De dove hovenier kwam om het leven nadat hij zaterdag in de speeltuin tegen de grond was gewerkt door vijf mannen. Martin zou een meisje van 4 ongepast hebben lastiggevallen. Daarop kwam de vader van het kind verhaal halen en ontstond er ruzie. Buurtbewoners kwamen helpen en hielden Martin in bedwang door op hem te gaan zitten. Hij overleed later.

Vijf mannen werden aangehouden maar zijn alweer vrij. De politie gaat niet uit van een fatale mishandeling, maar onderzoek is nog gaande.

Volledig scherm Een buurtbewoner met de wijkagent bij de plek in de speeltuin in de Assense wijk Peelo. © ANP

‘Geen pedo’

Dexter kan zich niks voorstellen bij Martin als pedo. ,,Hij is doof dus onhandig met kinderen want ze begrijpen hem niet. Verder niks. Hij komt al jaren bij mijn ex, die heeft een klein kind. Gaat altijd goed. Ik kan me er echt nul procent iets bij voorstellen.” Eerder zeiden Martins collega’s dat ook al. Na het horen van het nieuws van het OM reageert ze totaal verbijsterd. ,,Is dat echt waar? Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Hij kan niet eens normaal met kinderen praten.’’

In de doodstille buurt rond het speeltuintje houdt iedereen zijn mond. Een van de vijf verdachten doet even de deur open maar knalt die meteen weer dicht als hem gevraagd wordt naar het incident. De vader van het 4-jarige meisje woont ook vlak in de buurt. Volgens een buurtbewoner gaat hij erg gebukt onder het drama. ,,Hij loopt rond met z’n ziel onder z’n arm. Ze willen allemaal rust.”

Bij het speeltuintje staan sinds vanmiddag twee agenten. Of er vanavond toch nog vrienden van Martin komen weet niemand. Gemeente en politie willen geen herdenking uit angst voor confrontaties. Vier van de vijf verdachten wonen pal aan het speeltuintje maar willen niet praten.