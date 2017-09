OM: bestuurders opgepakt vanwege miljoenenfraude met pgb

De betrokken zorginstellingen bieden hulp aan zowel licht en verstandelijk gehandicapte jongeren als jongeren met een ernstige psychische stoornis. De 4 miljoen euro was in principe bedoeld om de huisvesting en de begeleiding van deze jongeren te financieren. Zij zouden hun DigiD, bankpasje en bijbehorende pincodes aan de instellingen hebben afgestaan.

Oplichting

Het OM heeft daarom beslag laten leggen op woningen, auto's en bankrekeningen. Behalve de twee bestuurders, die worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift, zijn nog twee andere leidinggevenden gehoord in de zaak.

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft, dit kan inkopen. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet aan andere zaken worden uitgegeven. De laatste jaren is er in Nederland veel gefraudeerd met pgb-geld.